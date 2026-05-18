Стало известно, сколько россиян хотят перевести детей на домашнее обучение

Почти треть (30%) опрошенных родителей школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart (есть у «Газеты.Ru»).

Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считают, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы.

Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг — опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами (10%), нехватки внимания со стороны педагогов (6%) и возможного осуждения со стороны родственников или учителей (5%).

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. родителей школьников из городов-миллионников России.

По данным Минпросвещения, к началу 2025/26 учебного года на семейном обучении находились уже 99,4 тыс. детей — это на 16,8% больше, чем годом ранее. За год число таких учеников увеличилось на 14,3 тыс. человек. Одновременно увеличивается и число школьников, сдающих экзамены после обучения в домашнем формате. По данным Минпросвещения, количество учеников на семейном обучении, сдававших ОГЭ, в 2025 году выросло с 17,8 тыс. до 20,8 тыс. человек.

