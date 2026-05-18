Стало известно, кому из россиян выгодно продать ипотечную квартиру

Россиянам, которые приобрели жилье один-два года назад, когда ставки по ипотеке достигали пиковых значений, может быть выгодно сейчас продать квартиру, рассказал «Газете.Ru» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

«Ежемесячные платежи под 30% годовых чрезвычайно обременительны и значительно снижают ликвидность даже действительно качественных квартир. На мой взгляд, если есть возможность, следует воспользоваться досрочным погашением подобных займов. Затем можно приобрести квартиру в строящемся доме с помощью рассрочки. Когда объект будет введен в эксплуатацию, получится оформить ипотеку на остаток по привлекательным ставкам. Учитывая среднесрочный прогноз ЦБ, уже в 2027 году оформить рыночный кредит можно будет в среднем под 12% годовых», — отметил Гутнов.

По его словам, россияне нередко покупают квартиры с помощью ипотеки с целью их последующей перепродажи. Как правило, жилищные кредиты на короткий срок оформляют флипперы и реализуют недвижимые активы с наценкой после ремонта, сказал девелопер. Также распространены сделки (цессии) уступки в строящихся комплексах, где наблюдается серьезное удорожание квадратного метра по мере повышения строительной готовности, добавил эксперт. Но сейчас, на фоне высокой ключевой ставки, данный инвестиционный инструмент временно потерял актуальность, уточнил Гутнов.

По его словам, банки, как правило, не одобряют ипотеку, если размер ежемесячных платежей превышает 50% доходов потенциального заемщика. Но уже в процессе погашения кредита обременение может как сократиться, так и вырасти, сказал Гутнов. Если погашение ипотеки становится непосильным, то продажа залоговой квартиры — уже не столько разумное, сколько вынужденное решение, подчеркнул эксперт. Он призвал помнить, что в течение срока действия кредита клиенты имеют возможность единожды воспользоваться ипотечными каникулами, и сначала желательно применить данный инструмент. Есть вероятность, что за период его действия уровень доходов повысится и (или) получится выгодно рефинансировать заем, пояснил Гутнов.

«Текущие ипотечные ставки препятствуют выгодной продаже залоговых квартир. Исключение составляют ситуации, когда квартиры приобретены один-два года назад под еще более высокий процент, а также все случаи, когда вырученные от продажи средства позволяют приобрести новостройку в рассрочку взамен «вторички», — констатировал Гутнов.

Он заключил, что сейчас в основном клиентам приходится продавать залоговое жилье из-за финансовых проблем, включая риски банкротства. Но, когда ставки по рыночной ипотеке вновь перестанут быть заградительными, жилищное кредитование опять станет востребованным инструментом в арсенале инвесторов, считает Гутнов.

