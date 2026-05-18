Названы риски выгорания сотрудников для работодателя

Из россиян в зоне высокого риска выгорания и эмоционального истощения 42% не используют корпоративные программы заботы о здоровье. Они не обращаются к психологам, не берут дополнительные выходные, не участвуют в оздоровительных активностях, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Стахановец» по итогам проведенного исследования.

«Эти люди продолжают работать в обычном режиме до момента срыва. В итоге они выходят на больничный продолжительностью более 14 дней в три раза чаще, чем стабильные сотрудники. Скрытые потери работодателя при этом складываются из двух частей. Первая — потраченный бюджет на программы, которые не достигли цели. Вторая — падение продуктивности самого сотрудника и дополнительная нагрузка на его коллег, которые вынуждены доделывать его работу. Сотрудник со снижающейся вовлеченностью обходится компании примерно на 25% дороже стабильного из-за скрытого падения эффективности», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что обычно выгорают не новички и не люди предпенсионного возраста, а сотрудники с высокой степенью самостоятельности и редкими контактами с коллегами — опытные разработчики, старшие аналитики, ведущие инженеры. Они редко жалуются, мало пишут в общих чатах и почти никогда не обращаются за помощью, сказали в компании.

По цифровому следу системы у таких людей за три-шесть месяцев до длинного больничного или увольнения фиксируются устойчивые изменения — падает скорость ответов на рабочие сообщения во второй половине дня, уменьшается количество правок в общих документах, растет задержка между прочтением сообщения и ответом, предупредили в компании.

Руководители описывают это состояние как «человек выключился», но чаще всего списывают на обычную усталость, подчеркнули в пресс-службе.

«Главная причина, по которой стандартные программы не работают для этой категории работников, проста. Люди в зоне истощения не верят, что общие меры им помогут. Они не хотят выглядеть слабыми. Они игнорируют любые формальные инициативы. Им нужен не психолог и не фитнес-трекер. Им нужен прямой разговор с руководителем, в котором будут не общие фразы об обеспокоенности их самочувствием, а конкретный разбор нагрузки и предложение убрать лишние задачи. В компаниях, где такие разговоры происходят на основе реальных показателей сотрудника, вероятность его ухода в ближайшие полгода снижается на 37%. При этом никаких дополнительных бюджетных затрат не требуется», — сказали в пресс-службе.

Исследование также показало, что перераспределение существующих бюджетов работает эффективнее, чем их увеличение: в компаниях, которые перестали тратить деньги на одинаковые программы для всех и сосредоточили поддержку на сотрудниках с подтвержденными рисками, доля людей в зоне выгорания, получивших реальную помощь, выросла с 18% до 51%, длинные больничные сократились на 22% за год, текучка среди ключевых специалистов снизилась на 17%. Общий бюджет на оздоровительные программы при этом не увеличился, добавили в пресс-службе.

Ранее аналитики зафиксировали пик усталости и выгорания у россиян.