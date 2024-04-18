Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании загородных домов к лету

«Дачный Сезон»: загородные дома в России к лету подорожают до 7%

close
100%
Shutterstock

Цены на загородные дома к лету вырастут на 5-7% по сравнению с текущим уровнем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по маркетингу СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

Он уточнил, что сейчас загородный дом (120 кв. метров с отделкой деревом) в среднем стоит 6-8 млн рублей. Исходя из оценки, к лету цена может вырасти до 6,3-8,56 млн рублей.

«Зимой цена самая низкая по году, затем она начинает расти. В предыдущие годы к лету стоимость могла вырасти на 15-20%. Сейчас рынок спокойный, поэтому увеличение цен будет более сдержанным, затем рост замедлится к зиме. Снижения стоимости домов ждать не приходится, но и расти цены не будут так активно, как в 2020 и 2022 годах», — отметил Лутовинов.

По его словам, спрос на дома остается стабильным, а цены на строительные материалы и услуги традиционно повышаются в летний период, что напрямую влияет на стоимость строительства объектов. При этом осенью и зимой, несмотря на потенциальное снижение стоимости некоторых материалов, это не сказывается на итоговой стоимости домов, заключил эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин до этого предрек снижение цен на вторичные квартиры на 20% к концу августа.

Ранее стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в пересчете на борщи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами