Россиян предупредили о подорожании загородных домов к лету

Цены на загородные дома к лету вырастут на 5-7% по сравнению с текущим уровнем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по маркетингу СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

Он уточнил, что сейчас загородный дом (120 кв. метров с отделкой деревом) в среднем стоит 6-8 млн рублей. Исходя из оценки, к лету цена может вырасти до 6,3-8,56 млн рублей.

«Зимой цена самая низкая по году, затем она начинает расти. В предыдущие годы к лету стоимость могла вырасти на 15-20%. Сейчас рынок спокойный, поэтому увеличение цен будет более сдержанным, затем рост замедлится к зиме. Снижения стоимости домов ждать не приходится, но и расти цены не будут так активно, как в 2020 и 2022 годах», — отметил Лутовинов.

По его словам, спрос на дома остается стабильным, а цены на строительные материалы и услуги традиционно повышаются в летний период, что напрямую влияет на стоимость строительства объектов. При этом осенью и зимой, несмотря на потенциальное снижение стоимости некоторых материалов, это не сказывается на итоговой стоимости домов, заключил эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин до этого предрек снижение цен на вторичные квартиры на 20% к концу августа.

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