Названы сигналы автомобиля, которые нельзя игнорировать

Многие водители продолжают эксплуатацию автомобиля, игнорируя предупреждающие индикаторы на приборной панели, посторонние шумы или изменения в поведении машины. Однако именно такие сигналы чаще всего предупреждают о начале технической неисправности, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Если вовремя не обратить внимание на отклонения, незначительная проблема может перерасти в серьезный и дорогостоящий ремонт. Посторонние звуки, стуки или вибрации часто указывают на износ подвески, тормозной системы или элементов рулевого управления. На раннем этапе устранение таких неисправностей обходится значительно дешевле. Если продолжать эксплуатацию автомобиля без диагностики, нагрузка на связанные узлы возрастает, что увеличивает стоимость ремонта.

Индикаторы на панели приборов сигнализируют о проблемах в ключевых системах автомобиля — двигателе, тормозах, системе охлаждения и электронике», — отметил Ерицян.

По его словам, игнорирование таких предупреждений повышает риск поломки в самый неподходящий момент. Кроме того, эксплуатация автомобиля с активными предупреждающими сигналами может привести к серьезным последствиям для безопасности, предупредил Ерицян.

При появлении необычных шумов, вибраций или индикаторов на панели эксперт рекомендовал как можно быстрее провести диагностику: даже если автомобиль сохраняет работоспособность, проблема может быстро усугубиться. Своевременное обращение в сервис помогает предотвратить серьезные неисправности и избежать крупных затрат, заключил Ерицян.

