Россиянам пообещали снижение цен на борщевой набор летом

Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Подешевеет борщевой набор: картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. К июлю цены на борщовой набор, овощи и фрукты, зелень снизятся на 15% во многом благодаря появлению продукции нового урожая», — отметил Щербаченко.

По его словам, первыми поставки собственных ягод традиционно начинают регионы юга России — например, уже в ближайшие дни местный тепличный урожай клубники появится на рынках Краснодарского края, эта же ягода с открытых участков и первая голубика ожидаются в мае. Также начался сбор в республике Адыгея и на Крымском полуострове, сказал экономист. По его словам, эта продукция также поставляется в другие регионы — например, крымскую клубнику можно уже купить и в Москве, и в Санкт-Петербурге. При этом урожаи ожидаются не ниже прошлогодних, подчеркнул Щербаченко. Он добавил, что во многом все зависит от стоимости логистики и погодных условий. Если урожай окажется ниже прогнозируемого, снижение цен будет менее выраженным, предупредил экономист.

Он заключил, что зелень (салаты, петрушка, укроп) подешевеет из-за появления новой свежей продукции на рынке.

По информации Росстата, годовая инфляция в России на 4 мая 2026 года достигла 5,56%.

