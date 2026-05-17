Зимбабве начинает переговоры о вступлении в НБР

Зимбабве начинает переговоры о вступлении в Новый банк развития (НБР), ранее известный как Новый банк развития БРИКС. Об этом порталу heraldonline сообщил министр финансов и экономического развития страны Мтули Нкубе.

По его словам, правительство получило официальное письмо от главы Нового банка развития Дилмы Руссефф, подтверждающее старт процедуры присоединения и обозначающее дальнейшие шаги к получению полноправного членства.

«Это отражает растущее международное доверие к нашей программе экономических реформ, макроэкономической стабильности и стратегии роста инвестиций, движимой частным сектором», — сказал министр.

Как отметил Нкубе, членство в НБР расширит возможности страны по привлечению долгосрочного финансирования на нужды развития. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности, индустриализацию, цифровую трансформацию и развитие промышленного производства.

НБР учрежден странами БРИКС в июле 2014 года на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе. Годовое собрание банка в 2026 году пройдет в России.

Ранее Силуанов перечислил страны, которые могут войти в состав акционеров НБР.