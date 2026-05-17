Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Зимбабве начинает переговоры о вступлении в НБР

Глава минфина Зимбабве подтвердил начало процедуры присоединения к НБР
Ralf Liebhold/Shutterstock/FOTODOM

Зимбабве начинает переговоры о вступлении в Новый банк развития (НБР), ранее известный как Новый банк развития БРИКС. Об этом порталу heraldonline сообщил министр финансов и экономического развития страны Мтули Нкубе.

По его словам, правительство получило официальное письмо от главы Нового банка развития Дилмы Руссефф, подтверждающее старт процедуры присоединения и обозначающее дальнейшие шаги к получению полноправного членства.

«Это отражает растущее международное доверие к нашей программе экономических реформ, макроэкономической стабильности и стратегии роста инвестиций, движимой частным сектором», — сказал министр.

Как отметил Нкубе, членство в НБР расширит возможности страны по привлечению долгосрочного финансирования на нужды развития. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности, индустриализацию, цифровую трансформацию и развитие промышленного производства.

НБР учрежден странами БРИКС в июле 2014 года на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе. Годовое собрание банка в 2026 году пройдет в России.

Ранее Силуанов перечислил страны, которые могут войти в состав акционеров НБР.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!