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Корейцев хотят оставить без супа из собак

Президент Южной Кореи предложил запретить употребление собачьего мяса

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Kim Hong-Ji/Reuters
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за законодательный запрет на поедание мяса собак. Эту традицию, по данным на 2020 год, не поддерживают уже 84% жителей страны. Но несмотря на усилия зоозащитников, фермы и бойни, откуда мясо собак поставляется на рынки, все еще существуют — из-за пробелов в законе о жестоком обращении с животными. «Газета.Ru» — о том, как Южная Корея идет к запрету на суп из собаки.

В Южной Корее могут ввести законодательный запрет на употребления в пищу мяса собак. Рассмотреть такую возможность призвал президент республики Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Ким Бу Гёмом, посвященной системе ухода за бездомными домашними животными.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — привело слова Мун Чжэ Ина агентство Yonhap.

Зоозащитники в Южной Корее давно призывают официально запретить поедание собак, закрыть фермы, на которых животных в жутких условиях выращивают на убой, и рынки, где торгуют собачьим мясом.

Пока что борьба с производителями мясной продукции из собачатины – дело общественников, а не законотворцев. Так, организация Humane Society International (HSI) с 2015 года освободила с закрытых теперь уже 17 ферм около 2000 собак. Освобожденным животным находили дома в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде.

«Однако закрытие этих ферм – только небольшая часть нашей амбициозной стратегической программы, направленной на искоренение собачьих ферм в Южной Корее», — говорится на сайте организации.

Humane Society International (HSI) призывает к полному запрету на разведение собак на убой, проводит кампании и объясняет, что нет разницы между псами — домашними питомцами, и теми, которым уготовано стать едой.

Кроме того, организация борется за то, чтобы фермы, где выращивали собак, были перепрофилированы – фермеров учат выращивать лекарственные травы или чернику. «Наша модель изменений помогает показать правительству Южной Кореи, что индустрия производства собачьего мяса может быть изжита в сотрудничестве, а не конфликте, с фермерами», — говорится на сайте. Борются с разведением собак на мясо и другие организации — Korea Animal Rights Advocates (KARA) и Korean Animal Welfare Association.

С призывами запретить есть собак корейцы выходят на митинги – последний прошел в 2019 году, до пандемии. Протестные акции проводились в июле, в один из трех самых жарких дней в году, когда по традиции в Корее и едят суп из мяса собаки – посинтхан. В мероприятии, прошедшем возле здания Национальной ассамблеи в Сеуле, приняла участие, к примеру, американская актриса Ким Бейсингер.

На государственном уровне жителей Южной Кореи также призывали отказываться от употребления мяса собаки. Впервые это произошло в 1988 году перед Олимпийскими играми в Сеуле – тогда правительство попросило рестораторов убрать подобные блюда из меню, чтобы не пугать иностранцев. То же самое произошло и в 2018 году перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

По данным на 2019 год, в Южной Корее выращивались для употребления в пищу 2,5 млн собак в год, а съедался – 1 млн.

Индустрия производства мяса собак находится в «серой зоне» из-за пробелов в законодательстве, которые зоозащитники требуют устранить.

По закону от 1962 года собаки не входят в список домашнего скота, отчего их разведение на убой не регулируется.

В 1991 году был принят закон о жестоком обращении с животными, согласно которому, в частности, запрещалось убивать их «жестоким или вызывающим отвращение образом без разумной, рациональной причины». Однако этот пункт закона был раскритикован из-за расплывчатости формулировок, и применить к владельцам и сотрудникам собачьих ферм его не применяют.

Предложения внести ясность в законодательство в парламенте Южной Кореи высказываются регулярно. В июне 2018 года один из депутатов предложил внести поправки в закон о жестоком обращении с животными и запретить их убийство «в принципе» — за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения распространения заболеваний. В том же месяце суд Южной Корее постановил, что забивать собак на мясо – незаконно, однако позже это решение было оспорено.

В конце 2018 года была закрыта крупнейшая бойня Южной Кореи в городе Соннам, что привело к исчезновению рынка, где продавалось мясо животных.

Суп из собаки сейчас в Южной Корее едят в основном пожилые мужчины — они верят, что это поможет им восстановить мужскую силу.

Все больше жителей Южной Кореи говорят, что не пробовали и не хотят пробовать собачье мясо. В 2017 году, согласно исследованию Humane Society International, 70% жителей страны заявили о неприязни к этой архаичной традиции. В 2020 году опрос организации показал, что людей, не одобряющих поедание собак, — уже 84%, они заявили, что никогда не ели животных и не планируют. При этом растет число тех, кто высказывается за законодательный запрет этой практики — в 2020 году 59% граждан Южной Кореи высказались за законодательный запрет употребления собак в пищу.

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