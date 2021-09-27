Президент Южной Кореи предложил запретить употребление собачьего мяса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за законодательный запрет на поедание мяса собак. Эту традицию, по данным на 2020 год, не поддерживают уже 84% жителей страны. Но несмотря на усилия зоозащитников, фермы и бойни, откуда мясо собак поставляется на рынки, все еще существуют — из-за пробелов в законе о жестоком обращении с животными. «Газета.Ru» — о том, как Южная Корея идет к запрету на суп из собаки.

В Южной Корее могут ввести законодательный запрет на употребления в пищу мяса собак. Рассмотреть такую возможность призвал президент республики Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Ким Бу Гёмом, посвященной системе ухода за бездомными домашними животными.

«Не пришло ли время взвешенно рассмотреть вопрос о запрете на употребление в пищу мяса собак?» — привело слова Мун Чжэ Ина агентство Yonhap.

Зоозащитники в Южной Корее давно призывают официально запретить поедание собак, закрыть фермы, на которых животных в жутких условиях выращивают на убой, и рынки, где торгуют собачьим мясом.

Пока что борьба с производителями мясной продукции из собачатины – дело общественников, а не законотворцев. Так, организация Humane Society International (HSI) с 2015 года освободила с закрытых теперь уже 17 ферм около 2000 собак. Освобожденным животным находили дома в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде.

«Однако закрытие этих ферм – только небольшая часть нашей амбициозной стратегической программы, направленной на искоренение собачьих ферм в Южной Корее», — говорится на сайте организации.

Humane Society International (HSI) призывает к полному запрету на разведение собак на убой, проводит кампании и объясняет, что нет разницы между псами — домашними питомцами, и теми, которым уготовано стать едой.

Кроме того, организация борется за то, чтобы фермы, где выращивали собак, были перепрофилированы – фермеров учат выращивать лекарственные травы или чернику. «Наша модель изменений помогает показать правительству Южной Кореи, что индустрия производства собачьего мяса может быть изжита в сотрудничестве, а не конфликте, с фермерами», — говорится на сайте. Борются с разведением собак на мясо и другие организации — Korea Animal Rights Advocates (KARA) и Korean Animal Welfare Association.

С призывами запретить есть собак корейцы выходят на митинги – последний прошел в 2019 году, до пандемии. Протестные акции проводились в июле, в один из трех самых жарких дней в году, когда по традиции в Корее и едят суп из мяса собаки – посинтхан. В мероприятии, прошедшем возле здания Национальной ассамблеи в Сеуле, приняла участие, к примеру, американская актриса Ким Бейсингер.

На государственном уровне жителей Южной Кореи также призывали отказываться от употребления мяса собаки. Впервые это произошло в 1988 году перед Олимпийскими играми в Сеуле – тогда правительство попросило рестораторов убрать подобные блюда из меню, чтобы не пугать иностранцев. То же самое произошло и в 2018 году перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

По данным на 2019 год, в Южной Корее выращивались для употребления в пищу 2,5 млн собак в год, а съедался – 1 млн.

Индустрия производства мяса собак находится в «серой зоне» из-за пробелов в законодательстве, которые зоозащитники требуют устранить.

По закону от 1962 года собаки не входят в список домашнего скота, отчего их разведение на убой не регулируется.

В 1991 году был принят закон о жестоком обращении с животными, согласно которому, в частности, запрещалось убивать их «жестоким или вызывающим отвращение образом без разумной, рациональной причины». Однако этот пункт закона был раскритикован из-за расплывчатости формулировок, и применить к владельцам и сотрудникам собачьих ферм его не применяют.

Предложения внести ясность в законодательство в парламенте Южной Кореи высказываются регулярно. В июне 2018 года один из депутатов предложил внести поправки в закон о жестоком обращении с животными и запретить их убийство «в принципе» — за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения распространения заболеваний. В том же месяце суд Южной Корее постановил, что забивать собак на мясо – незаконно, однако позже это решение было оспорено.

В конце 2018 года была закрыта крупнейшая бойня Южной Кореи в городе Соннам, что привело к исчезновению рынка, где продавалось мясо животных.

Суп из собаки сейчас в Южной Корее едят в основном пожилые мужчины — они верят, что это поможет им восстановить мужскую силу.

Все больше жителей Южной Кореи говорят, что не пробовали и не хотят пробовать собачье мясо. В 2017 году, согласно исследованию Humane Society International, 70% жителей страны заявили о неприязни к этой архаичной традиции. В 2020 году опрос организации показал, что людей, не одобряющих поедание собак, — уже 84%, они заявили, что никогда не ели животных и не планируют. При этом растет число тех, кто высказывается за законодательный запрет этой практики — в 2020 году 59% граждан Южной Кореи высказались за законодательный запрет употребления собак в пищу.