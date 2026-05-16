Мали и Россия обсуждают строительство железной дороги

Мали обсуждает с Россией строительство железной дороги, а также поставку удобрений в республику. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану во время второго заседания межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Мали вовлекается в дискуссию с российской стороной по реализации железной дороги, приобретению урана, навигационных приборов и таких необходимых средств, как удобрения», — сказал он.

Министр отметил, что надеется на четкие договоренности по этим вопросам.

Известно, что страны на данный момент уже занимаются строительством аффинажного завода (предприятие, которое очищает драгоценные металлы) и продолжают сотрудничать в сфере образования. Отмечается, что за 2025-2026 годы студентам из Мали было предоставлено 300 стипендий. Всего в российских вузах учится более 1000 студентов республики Мали.

23 марта ваступило в силу соглашение, подписанное Россией и Мали о взаимном признании образования, квалификаций, дипломов и ученых степеней.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.