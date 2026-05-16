В России назвали американские доллары невыгодной купюрой

Американские доллары перестали быть выгодным инструментом сбережений в России. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его словам, западные санкции в отношении России и потеря ликвидности, проблемы со старыми купюрами, ослабление доллара США в мировом сообществе и укрепление рубля подрывают доверие к некогда всемогущей валюте. В пользу российской валюты выступают высокая ключевая ставка, дорогая нефть и профицитный торговый баланс, сказал Шнейдерман.

На рынке пока считают, что операций Минфина рамках бюджетного правила пока недостаточно для заметного разворота курса, отметил эксперт. Ожидаемый диапазон доллара — 72–76 рублей, локально возможно более сильное укрепление. Рублевые инструменты выглядят выгоднее валютных сбережений, пояснил Шнейдерман.

Специалист добавил, что абсолютный отказ от американского доллара пока преждевременен, но для хранения внутри России лучше выбрать инструменты в национальной валюте.

Ранее доллар достиг минимума с весны 2025 года, но эксперты прогнозируют его рост до 78–80 рублей к июню.

 
