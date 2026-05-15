Эксперт: медиация на сервисах закупок сэкономит бизнесу десятки миллиардов

Если на цифровых сервисах закупок появится кнопка медиации для оперативного решения споров, то это позволит бизнесу ежегодно экономить до 30 млрд рублей. Арбитражные суды в результате такого усовершенствования начнут получать примерно на 90 тыс. обращений в год меньше, чем им поступает сегодня, объяснил в беседе с NEWS.ru вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Речь идет о технологии досудебного решения конфликтов, когда сторонам прийти к согласию удается при помощи стороннего медиатора. Как пояснил эксперт, такая «разгрузка» судов приведет к сбережению средств, так как в среднем сумма одного иска составляет 2 млн рублей, а госпошлина – порядка 85 тыс. рублей. К этим расходам добавляются средства на оплату юристов, участие в заседаниях и так далее. Общая нагрузка сторон в итоге достигает около 334 тыс. рублей за один спор, привел пример юрист.

«В год это дает около 30 млрд рублей расходов, которые можно снять с бизнеса, заказчиков и бюджетных проектов еще до суда», — пояснил он.

По словам Хрулева, сегодня, как правило, сценарий конфликта между заказчиком и поставщиком идет по одной схеме: подается претензия, затем следует иск в суд, а после этого идут месяцы разбирательств, исследований и экспертиз. На протяжении всего этого времени контракт чаще всего замораживается, причем изначальная проблема остается нерешенной, отметил он.

Такая ситуация негативно отражается и на жителях – например, спор может касаться вопросов инфраструктуры (ремонт двора, коммунальная услуга и тому подобное). В этом случае задержка решения вопроса отрицательно сказывается на жизни горожан, подрядчик в то же время теряет деньги, а заказчик срывает все сроки. Суды, вынужденные рассматривать подобные дела, испытывают дополнительную финансовую нагрузку, что бьет по бюджету – все в целом это приводит к значительным убыткам, подчеркнул юрист.

Кнопка медиации для сторон должна становиться доступной в момент заключения контракта, когда появляются договоры с взаимными обязательствами, считает Хрулев.

«Любая сторона сможет нажать ее и заявить о желании привлечь стороннего переговорщика», — заключил он.

