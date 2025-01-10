Власти России ограничили сбор данных о госзакупках

Российские власти с 1 января ввели ограничения на автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС), обратила внимание газета «Ведомости».

Меры вводятся в отношении физических и юридических лиц. Под такие документы подпадают те, формат которых позволяет анализировать данные с помощью программного обеспечения. С начала года для получения таких документов, которые размещены в ЕИС, вместо FTP-сервера (протокол удаленной передачи данных) используются только «сервисы отдачи документов и информации».

В инструкции по использовании соответствующих сервисов говорится, что гражданам и юридическим лицам будет необходимо подтверждать свою личность через Единую систему идентификации для получения данных. Цель их запроса необходимо будет обосновать.

В апреле «Российская газета» ссылаясь на данные Минфина писала, что объем государственных закупок в России в первом квартале 2024 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что объем госзакупок одного смартфона в России резко вырос в 2024 году.