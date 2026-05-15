Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В «Татнефти» сообщили о подготовке топливных соглашений с нефтяниками

Глава «Татнефти» Маганов подтвердил подготовку соглашений нефтяников с Минэнерго
Максим Богодвид/РИА Новости

Готовятся соглашения по поставкам топлива между Минэнерго и нефтяными компаниями. Об этом сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов, пишет «Интерфакс».

«Соглашения готовятся, все идет по плану. Эти соглашения будут работать на развитие страны, на поддержку топливно-энергетического комплекса и на социальную стабильность», — сказал он.

Речь идет о принятом в конце апреля решении правительства подписать с нефтяными компаниями документы по таким темам, как регулирование объемов поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и розничных цен на них. Третьей стороной при подписании этих соглашений должна стать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В перечень нефтяных компаний вошли «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и другие.

До этого сообщалось, что правительство РФ решило не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая 2026 года.

Специальный демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Нефтяные компании страны получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо выше установленных внутренних цен. Таким образом кабмин возмещает компаниям прибыль и способствует продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ранее в России нашли способ остановить утечки нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!