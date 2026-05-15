В «Татнефти» сообщили о подготовке топливных соглашений с нефтяниками

Готовятся соглашения по поставкам топлива между Минэнерго и нефтяными компаниями. Об этом сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов, пишет «Интерфакс».

«Соглашения готовятся, все идет по плану. Эти соглашения будут работать на развитие страны, на поддержку топливно-энергетического комплекса и на социальную стабильность», — сказал он.

Речь идет о принятом в конце апреля решении правительства подписать с нефтяными компаниями документы по таким темам, как регулирование объемов поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и розничных цен на них. Третьей стороной при подписании этих соглашений должна стать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В перечень нефтяных компаний вошли «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и другие.

До этого сообщалось, что правительство РФ решило не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая 2026 года.

Специальный демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Нефтяные компании страны получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо выше установленных внутренних цен. Таким образом кабмин возмещает компаниям прибыль и способствует продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ранее в России нашли способ остановить утечки нефти и газа.