Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 2023 года

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 14 февраля 2023 года опустился ниже 73 руб. Это следует из данных торгов, передает РИА Новости.

К 12:33 (мск) курс американской валюты снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия — до 72,96 руб.

Агентство напомнило, что после приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024 года репрезентативен для российской валюты только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 (мск).

14 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Газете.Ru», что рубль может остаться крепким до конца мая и в июне, а доллар продолжит торговаться в диапазоне 72–77 руб. Специалист отметил, что текущее укрепление рубля выглядит достаточно устойчивым. Васильев пояснил, что главная причина — это высокие цены на нефть и другое сырье на фоне войны на Ближнем Востоке. Если в январе — феврале российская экспортная нефть Urals стоила чуть выше $40 за баррель, то в марте цена выросла до $77, а в апреле — до $95 за баррель.

