Россияне скупают недвижимость в Саудовской Аравии после отмены виз

Россияне начали активно скупать недвижимость в Саудовской Аравии после введения безвизового режима и открытия местного рынка для иностранцев. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Цены на жилье стартуют от 20 млн рублей. По данным источника, иностранцы могут покупать объекты только в специальных районах. Отдельные зоны уже есть в Эр-Рияде, Джидде, футуристичном городе Неом и мегапроекте «Линия», в рамках которого возведут два зеркальных небоскреба высотой 500 метров.

Как утверждает Telegram-канал, особый интерес у россиян вызывает именно «Линия». Недвижимость там можно купить за 35-50 млн рублей на стадии строительства. Позже цена вырастет. Дешевле всего обойдется вилла в Эр-Рияде — от 20 млн рублей, отмечает источник.

Риелторы связывают рост спроса с двумя факторами. Во-первых, с 11 мая для россиян отменили визы. Во-вторых, с этого года иностранцам разрешили проводить сделки с недвижимостью.

