Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Российским микропредприятиям грозит закрытие из-за высоких кредитных ставок

«Известия»: до 15% микробизнеса в России может закрыться в 2026 году
Shutterstock

Под угрозой закрытия в 2026 году могут оказаться до 15% микропредприятий в России при слишком медленном снижении ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

В данный момент ситуация в российской экономике сопоставима со стрессовым периодом 2020 года, отметил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

По его оценке, закрыться могут 5–6% компаний, еще 9–10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. В общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достигнуть 30%.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов прогнозирует закрытие 8% субъектов МСП. Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом до 15–20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам I квартала 2026 года.

Ранее рынку общепита в России предрекли перестройку в ближайшие годы.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!