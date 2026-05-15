Российским микропредприятиям грозит закрытие из-за высоких кредитных ставок

«Известия»: до 15% микробизнеса в России может закрыться в 2026 году

Под угрозой закрытия в 2026 году могут оказаться до 15% микропредприятий в России при слишком медленном снижении ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

В данный момент ситуация в российской экономике сопоставима со стрессовым периодом 2020 года, отметил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.

По его оценке, закрыться могут 5–6% компаний, еще 9–10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания. В общепите и офлайн-торговле доля таких сокращений может достигнуть 30%.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов прогнозирует закрытие 8% субъектов МСП. Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом до 15–20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам I квартала 2026 года.

Ранее рынку общепита в России предрекли перестройку в ближайшие годы.