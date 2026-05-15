ОАЭ решили построить новый нефтепровод в обход Ормузского пролива

ОАЭ построят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году, сообщает телеканал Al Аrabiya со ссылкой на планы государственной компании Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

Проект позволит экспортировать нефть напрямую из порта Эль-Фуджайра, минуя зону военного конфликта. Новый трубопровод призван вдвое увеличить мощности ADNOC по поставкам сырья.

Сейчас у ОАЭ есть одна нитка трубопровода в Эль-Фуджайру — ADCOP (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) протяженностью около 400 км и пропускной способностью 1,5 млн баррелей в день с возможностью расширения до 1,8 млн, — но ее недостаточно.

При этом Al Аrabiya отмечает, что порт Эль-Фуджайра за последнее время неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников, и его инфраструктура остается уязвимой для подобных атак. Тем не менее других вариантов реализовать свои экспортные возможности в условиях продолжающегося конфликта у ОАЭ нет, подчеркивается в сообщении.

Порт Эль-Фуджайра расположен примерно в 130 км от Ормузского пролива. Он входит в четверку крупнейших бункеровочных хабов планеты, однако не только переваливает, но и хранит огромные объемы углеводородов: общая емкость его нефтехранилищ превышает 110 млн баррелей. Среди ключевых объектов — подземные пещеры для хранения сырой нефти проекта «Аль-Мандус» на 42 млн баррелей. Эти каверны, вырубленные в скалах, спроектированы с учетом устойчивости к атакам дронов и крылатых ракет.

Ранее на танкере ОАЭ произошла утечка топлива после атаки иранских БПЛА.