Финляндия обнаружила масштабные залежи золота рядом с границей России

Yle: финны поражены масштабами найденного в 10 км от границы с Россией золота

Обнаруженные на территории Финляндии в 10 км от границы с Россией залежи золота оказались гораздо крупнее первоначальных оценок. Об этом сообщала финская телерадиокомпания Yle.

По данным СМИ, горнодобывающая компания Endomines в ходе зимних буровых работ выявила четыре новых золотоносных участка в скальном массиве Укколанваара в регионе Северная Карелия.

Как заявил генеральный директор Endomines Кари Выхтинен, перспективные зоны находятся примерно в 5,8 км южнее уже известных месторождений. По его словам, находки свидетельствуют о существовании в районе крупной золоторудной системы.

«Результат подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине — это то, чего мы никогда раньше не видели», — сказал Выхтинен.

Компания существенно повысила оценку потенциала месторождения и теперь рассматривает Укколанваару как ключевое направление для дальнейшей геологоразведки.

С января 2026 года специалисты Endomines пробурили 52 скважины общей протяженностью около 11 км. Видимые частицы золота были обнаружены в 34 из них.

