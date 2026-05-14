Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В Госдуме предложили расширить список самозапретов

В Госдуме предложили ввести возможность самозапрета на крупные онлайн-покупки
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Механизм самозапрета можно расширить на крупные онлайн-покупки и на высокорисковые финансовые операции. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, существующий самозапрет на кредиты показала себя как «очень правильный инструмент профилактики импульсивного поведения и финансовых рисков». Он предложил расширить этот механизм на другие чувствительные сферы.

При этом Хамитов подчеркнул, что самозапрет должен оставаться добровольным инструментом самозащиты гражданина, а не превращаться в избыточное регулирование.

«Главная задача государства — дать человеку удобный механизм контроля над рисками, а не ограничивать свободу выбора», — отметил он.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин призвал россиян не рассматривать самозапрет на кредиты, который начал действовать в марте прошлого года, как «абсолютную броню» от мошенников. По его словам, успех этого инструмента зависит от того, насколько правильно финансовая организация проводит проверку. Также важно помнить о базовых принципах финансовой грамотности. Например, не стоит передавать коды из сообщений, которые могут дать доступ к «Госуслугам», делиться данными банковских карт или устанавливать сторонние приложения по просьбе незнакомцев.

Ранее 20% россиян признались, что самозапрет на кредиты является страховкой от себя самого.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!