В Госдуме предложили расширить список самозапретов

Механизм самозапрета можно расширить на крупные онлайн-покупки и на высокорисковые финансовые операции. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, существующий самозапрет на кредиты показала себя как «очень правильный инструмент профилактики импульсивного поведения и финансовых рисков». Он предложил расширить этот механизм на другие чувствительные сферы.

При этом Хамитов подчеркнул, что самозапрет должен оставаться добровольным инструментом самозащиты гражданина, а не превращаться в избыточное регулирование.

«Главная задача государства — дать человеку удобный механизм контроля над рисками, а не ограничивать свободу выбора», — отметил он.

До этого депутат Госдумы Антон Немкин призвал россиян не рассматривать самозапрет на кредиты, который начал действовать в марте прошлого года, как «абсолютную броню» от мошенников. По его словам, успех этого инструмента зависит от того, насколько правильно финансовая организация проводит проверку. Также важно помнить о базовых принципах финансовой грамотности. Например, не стоит передавать коды из сообщений, которые могут дать доступ к «Госуслугам», делиться данными банковских карт или устанавливать сторонние приложения по просьбе незнакомцев.

Ранее 20% россиян признались, что самозапрет на кредиты является страховкой от себя самого.