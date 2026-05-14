Россия увеличила импорт обуви из США до исторического максимума

РИА: импорт обуви из США в Россию вырос в 1,43 раза в марте

Россия рекордно увеличила импорт обуви из США в марте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В первом месяце весны российские компании ввезли американской обуви на $2 млн. В феврале этот показатель находился на уровне в $1,4 млн. Сумма закупок выросла в 1,4 раза за месяц.

Согласно данным американской статслужбы, импорт в марте достиг исторического максимума с 2002 года.

По итогам марта Россия стала девятым крупнейшим импортером обуви из США. Первые три места заняли Канада ($29,7 млн), Вьетнам ($19,5 млн) и Великобритания ($7,1 млн).

5 мая сообщалось, что Россия в первом квартале текущего года экспортировала рыбы и морепродуктов на $1,7 млрд. Экспорт этой продукции вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость превысила $3 тысячи за тонну. Лидером-импортером остался Китай — более $1 млрд продукции в денежном выражении.

Ранее экспорт российского мороженого в Китай снизился в 27 раз.