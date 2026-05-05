Россия увеличила экспорт рыбы

Экспорт рыбы из России в I квартале вырос на 19% до $1,7 млрд

Россия в первом квартале текущего года экспортировала рыбы и морепродуктов на $1,7 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Агроэкспорт».

Экспорт этой продукции вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость превысила $3 тысячи за тонну.

Лидером-импортером остался Китай. За январь-март на китайский рынок было поставлено рыбы на более $1 млрд. На втором месте — Южная Корея ($398 млн). В топ-5 покупателей также вошли Нидерланды ($85 млн), Белоруссия ($42 млн) и Норвегия ($23 млн).

Такой рост обеспечила мороженая рыба, продажи которой в первом квартале текущего года выросли до $944 млн (+26%).

Как подчеркнул руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин, рыба и морепродукты являются одним из драйверов экспорта продукции агропромышленного комплекса страны. В данный момент перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок с выходом на новые рынки и развитием отгрузок в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку, добавил он.

До этого кандидат экономических наук Олег Абелев сообщил, что рост цен на красную рыбу связан с глобальным дефицитом и внутренними издержками отрасли. Он отметил, что ближайшие годы тенденция к подорожанию сохранится.

Ранее сообщалось, что Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в РФ.