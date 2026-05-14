Отдых в любимом зарубежном направлении россиян подорожал в мае

Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что рост цен связан с высокой инфляцией в Турции: за последний год в стране значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил порталу эксперт Михаил Абасов.

По данным Baza, зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить.

В прошлом году Турцию посетили почти 6,9 млн россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. В этом году в период с января по февраль республику посетили 392 тысячи россиян, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Недельный тур в Анталию в четырехзвездочный отель для семьи из трех человек в формате «все включено» обойдется примерно в 150 тысяч рублей. За такую же цену можно отдохнуть в Сочи, говорится в публикации.

Ранее Турция вошла в список популярных безвизовых направлений для российских туристов.