Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 72–74 рубля, евро — 85–87 рублей, юань — 10,6–11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Курс рубля продолжает отыгрывать рост предложения иностранных валют после увеличения мировых цен на энергоносители. По информации ЦБ, в апреле крупнейшие экспортеры втрое нарастили продажи валюты на внутреннем рынке — до $7,2 млрд с мартовских $2,4. Допускаем, что в мае этот показатель еще выше. Позитивную роль играет также валютная выручка от подорожавшего не-нефтегазового экспорта (золото, удобрения, продовольствие), причем эта выручка полностью поступает в рынок. Таким образом, предложение валюты пока более чем комфортное», — отметил Смирнов.

По его словам, внутренний спрос на валюту тоже растет, но куда меньшими темпами: покупки валюты Минфином по бюджетному правилу до 4 июня составят эквивалент 1,2 млрд рублей в день, что не способно как-то повлиять на баланс сил на рынке. Рост объема покупок финансист ожидает после 4 июня, тогда же может начаться и отступление рубля от годовых вершин.

Смирнов сказал, что рубль, помимо сырьевых цен, поддерживают по-прежнему высокие реальные ставки в экономике, активный спрос на ОФЗ. Геополитические надежды на решение украинского конфликта тоже могут подталкивать вверх рублевые активы, добавил Смирнов.

По его словам, на будущей неделе экспортеры могут продавать больше валюты, готовясь к майским налоговым платежам. Иностранные валюты имеют хорошие шансы обновить минимумы года, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 13 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 73,1 рубля, евро — более 85,9 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 10,7 рубля.

