Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам раскрыли подробности о переходе на четырехдневку

Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

В России рынок труда со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, нельзя допускать какого-либо законодательного регулирования этого изменения, так как это «опасно».

«А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому <...> через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что останутся те работодатели, которые не смогут перейти на четырехдневку, но появятся и те, кто будет активно активно использовать новый формат рабочей недели. Нилов добавил, что тема перехода к четырехдневному рабочему формату стала обсуждаемой и по ней приходит много обращений.

Экономист Дмитрий Трепольский в свою очередь отметил, что в России вряд ли законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026-2027 годах. По его мнению, основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы, а в условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается уже как риск для темпов роста ВВП.

Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!