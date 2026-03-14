Россиянам раскрыли подробности о переходе на четырехдневку

В России рынок труда со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, нельзя допускать какого-либо законодательного регулирования этого изменения, так как это «опасно».

«А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому <...> через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что останутся те работодатели, которые не смогут перейти на четырехдневку, но появятся и те, кто будет активно активно использовать новый формат рабочей недели. Нилов добавил, что тема перехода к четырехдневному рабочему формату стала обсуждаемой и по ней приходит много обращений.

Экономист Дмитрий Трепольский в свою очередь отметил, что в России вряд ли законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026-2027 годах. По его мнению, основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы, а в условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается уже как риск для темпов роста ВВП.



Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.