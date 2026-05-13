Рублю предрекли укрепление до 70 за доллар

В ближайшее время курс рубля может укрепиться примерно до 70 рублей за доллар. Такое мнение выразил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в интервью URA.RU.

По его мнению, сценарии, при которых доллар поднимется до 90–100 рублей, становятся маловероятными в текущих условиях. Эксперт отметил, что ключевыми факторами для укрепления рубля являются снижение импорта и высокая ключевая ставка.

Бадалов объяснил, что изменения во внешнеэкономической обстановке сделали валютный рынок более зависимым от соотношения экспортных и импортных потоков. По его словам, уход нерезидентов и санкционные меры уменьшили влияние инвестиционного капитала, а на рынке остались в основном экспортеры и импортеры.

Он добавил, что снижение импорта связано как с переходом на расчёты в национальных валютах, так и с увеличением внутренних затрат, включая налоги и сборы. Это привело к снижению спроса на иностранную валюту при стабильной экспортной выручке.

С точки зрения экономиста, возможное смягчение денежно-кредитной политики окажет ограниченное влияние на курс рубля. Однако без восстановления импорта или снижения экспорта значительного ослабления рубля не произойдёт.

Бадалов предположил, что курс доллара может временно снизиться до 70 рублей, после чего возможна коррекция вверх до уровня около 80 рублей. Он также напомнил о схожей ситуации в 2022 году, когда рубль резко укрепился на фоне санкций и разрыва логистических цепочек.

Ранее курс доллара достиг минимума весны 2025 года, опустившись ниже 74 рублей.