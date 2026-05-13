Экономист раскрыл, как на жизни россиян отразится грядущее смягчение политики ЦБ

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Смягчение денежно-кредитной политики Центробанка станет «глотком свежего воздуха» для россиян. В первую очередь это приведет к снижению ключевой ставки, а также позволит замедлить инфляцию, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Так он в беседе с НСН прокомментировал слова главы Минэкономики Максима Решетникова о том, что ситуация в экономике сегодня позволяет ЦБ смягчить денежно-кредитную политику.

По мнению Колташова, кардинально ситуацию изменила военная неудача США в Иране, которая привела к росту цен на нефть и также, а также ожидаемое увеличение стоимости зерна, которое Россия также экспортирует. На этом фоне конъюнктура для России «перевернулась» и стала очень хорошей, пояснил экономист.

«Для России это глоток свежего воздуха, — подчеркнул он. — Это позволило ускориться укреплению рубля и, по сути, обещает замедление инфляции, решение бюджетных проблем и активизацию экономики за счет этого сильного внешнего фактора. Поэтому Максим Решетников прав, Банк России может снижать ставку. Экономика нуждается в нормализации кредитования, нет никакого смысла держать высокую ставку».

По его мнению, если в течение ближайших нескольких месяцев регулятор снизит ставку до 10%, это позитивно скажется на ситуации в экономике, однако вынудит пересмотреть механизмы субсидирования рынка недвижимости, который сегодня негативно влияет на экономический рост. Политику субсидирования, по словам эксперта, придется ужесточать, особенно с учетом того, что сегодня россияне стараются в основном сберегать средства, а не вкладывать их в покупку недвижимости. В крупных городах нужно позволить рынку «упасть», убежден специалист.

«Если же инфляция и цены на недвижимость не будут снижаться, может возникнуть сильная демотивация к накоплению для дальнейшего захода этих денег на рынок недвижимости, это все сломается», — заключил экономист.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ключевая ставка будет постепенно снижаться – по его мнению, на следующем заседании совета директоров ЦБ может снова принять соответствующее решение. Снижение ожидается также в районе 0,5 процентного пункта – резкого снижения регулятор не допустит из-за рисков инфляции, пояснил депутат.

Ранее глава Центробанка заявила об отсутствии системных рисков для российской экономики.

 
