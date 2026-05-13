Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Названы последствия запрета на продажу сигарет молодым людям

Глава союза Шапкин: запрет на продажу сигарет молодым людям не исключит курение
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Запрет на продажу сигарет молодым людям сам по себе не исключит курение: родственники и знакомые смогут покупать табак за них. Российские законодатели, скорее всего, морально поддержат такую инициативу, но сначала предпочтут оценить опыт Великобритании, заявил «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В Великобритании парламент одобрил законопроект Tobacco and Vapes Bill, который запрещает продажу табачных изделий людям, родившимся 1 января 2009 года и позднее. После королевского одобрения эта норма должна стать законом: нынешние подростки 17 лет и младше никогда не смогут легально покупать сигареты. Цель инициативы — создать первое «поколение без курения». Законопроект также ужесточает регулирование вейпов, рекламы, упаковки и продажи никотиновой продукции.

По словам Шапкина, проблема заключается не только в доступе к сигаретам, но и в самой зависимости. Если у курильщика нет сигарет или других средств доставки никотина, он часто не может успокоиться, пока не найдет их, пояснил эксперт.

«Наши законодатели, скорее всего, поддержат у нас такую инициативу, но сначала предпочтут оценить опыт Великобритании. Сам по себе запрет на продажу не исключает возможность курения. Родственники, знакомые и даже малознакомые люди легко помогут в приобретении курева несчастным молодым людям. Курильщик при отсутствии сигарет либо иных средств доставки никотина не может успокоиться, пока не найдет. Это показывает опыт недалекого советского прошлого, когда в 1990-м табачные фабрики в стране разом закрылись. Отказ от курения — сложный и противоречивый процесс. Если говорить с наркологами, становится ясно, что зависимость у большинства молодых людей формируется задолго до совершеннолетия», — отметил Шапкин.

Кроме того, курение связано не только с никотином и дымом, предупредил Шапкин. Для многих россиян — это еще и ритуал общения, поэтому один только запрет продажи не решает проблему привычки, сказал эксперт.

Он добавил, что потребление сигарет в России снижается благодаря антитабачным мерам. Однако оно все еще остается одним из самых высоких в мире, заключил Шапкин.

Ранее сообщалось, что россияне стали выкуривать меньше сигарет в сутки.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!