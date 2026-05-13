Стало известно, сколько россиян ездят в командировки по работе

Более четверти опрошенных россиян (27,9%) заявили, что их работа предполагает командировки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

Среди них 4,6% едят по делам каждый месяц, 10% — один–два раза в квартал, 13,3% — один–два раза в год.

Из тех, кто отправляется в командировки, подавляющее большинство (70,9%) ездит в другие российские регионы, 17,7% — в другие города внутри своего родного региона, и 8,8% — за рубеж. Оставшиеся 2,6% затруднились с ответом.

В целом россияне относятся к командировкам благожелательно. Об этом заявили 64% опрошенных, правда, с некоторыми нюансами. Около четверти (26,7%) всегда рады поездкам по работе, тогда как 22% любят путешествовать, но не слишком часто, а 12,3% — только в определенные места. Большинство опрошенных (38,7%) считают, что оптимальная периодичность командировок — один–два раза в квартал. 28% были бы рады путешествовать каждый месяц, 16% — пару раз в год или реже.

Против деловых поездок высказались 36% респондентов, причем 17,3% из них признались, что вообще не рассматривают для себя работу с командировками.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. работающих россиян в возрасте от 20 лет.

