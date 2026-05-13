Названы основные причины аварий на дорогах

Чаще всего аварии происходят из-за невнимательности водителей, превышения скорости и несоблюдения дистанции, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Даже небольшая потеря концентрации в плотном потоке может привести к серьезным последствиям. Кроме того, многие водители недооценивают дорожную ситуацию и переоценивают возможности автомобиля, что увеличивает риск аварий. Высокая скорость сокращает время на принятие решения и увеличивает тормозной путь автомобиля. Даже при исправной тормозной системе остановить машину становится значительно сложнее. На высокой скорости любые ошибки водителя становятся критичными, а последствия столкновения — более серьезными», — отметил Ерицян.

По его словам, неисправные тормоза, изношенные шины, проблемы с рулевым управлением напрямую влияют на безопасность движения. Даже опытный водитель не сможет компенсировать технические неисправности в критической ситуации, посетовал Ерицян. Поэтому регулярное обслуживание автомобиля является важным фактором предотвращения аварий, считает эксперт.

Он призвал россиян соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров. Не менее важно регулярно проверять техническое состояние автомобиля, рекомендовал эксперт. Безопасность на дороге складывается из двух факторов — дисциплины водителя и исправности автомобиля, заключил Ерицян.

