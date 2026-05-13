Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в июне

В июне 2026 года аренда квартир в крупнейших городах России может подорожать на 1–1,5% по сравнению с маем. Сильного летнего снижения цен не ожидается — дорогая ипотека удерживает часть потенциальных покупателей на рынке найма, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его прогнозу, в Москве однокомнатную квартиру стандарт-класса в июне можно будет снять в среднем за 65–80 тыс. рублей, двухкомнатную — за 85–110 тыс. рублей, трехкомнатную — за 120–160 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге аренда «однушки» может стоить 45–55 тыс. рублей, «двушки» — 65–85 тыс. рублей, «трешки» — 90–120 тыс. рублей, считает эксперт.

Он добавил, что в городах-миллионниках ставки будут ниже: однокомнатные квартиры будут сдаваться в среднем за 25–35 тыс. рублей, двухкомнатные — за 35–50 тыс. рублей, трехкомнатные — за 55–75 тыс. рублей.

«В июне по сравнению с маем ожидается стабилизация цен с незначительным ростом (в пределах 1-1,5%) в крупнейших мегаполисах. Это обусловлено тем, что к июню рынок «вымывает» наиболее доступные предложения, которые были выставлены весной. Кроме того, собственники начинают индексировать стоимость, ориентируясь на высокий инфляционный фон. В Москве и Петербурге дополнительным драйвером выступает приток трудовых мигрантов и абитуриентов, начинающих поиск жилья заранее до пика в августе», — отметил Трепольский.

По его словам, начало лета обычно считается более спокойным периодом для долгосрочной аренды. Однако в 2026 году этот сезонный фактор будет сдерживаться высокой ключевой ставкой — из-за дорогой ипотеки люди, которые могли бы купить квартиру, дольше остаются арендаторами, пояснил Трепольский.

В Петербурге на рынок дополнительно повлияют белые ночи и Петербургский международный экономический форум, предупредил эксперт. Часть квартир в этот период может уходить из долгосрочной аренды в краткосрочную, из-за чего предложение для постоянных арендаторов сокращается, объяснил Трепольский.

Он добавил, что в регионах, включая Екатеринбург, Казань и Новосибирск, рынок будет спокойнее: там цены в июне, скорее всего, останутся близкими к майским значениям, поскольку спрос и предложение более сбалансированы. В южных городах, в том числе в Сочи и Краснодаре, возможен рост ставок даже в долгосрочной аренде — из-за дефицита предложений в сезон отпусков, допустил Трепольский.

Он заключил, что на стоимость аренды также влияет рост расходов собственников на обслуживание жилья и коммунальные платежи — часть этих затрат арендодатели могут перекладывать на жильцов.

