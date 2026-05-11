В России ожидают роста числа самозанятых

Число самозанятых россиян может достичь 18 млн человек по итогам 2026 года, а в 2028 году (последний год десятилетнего эксперимента налога на профессиональный доход) — дойти до 22-23 млн человек. Такой прогноз «Газете.Ru» дала главный юрист сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15,4 млн человек. С учетом оценки Минаковой, в 2026 году рост составит 16%.

«Количество работников, которых компании оформляют по договору ГПХ, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года выросло на 60% — с 1 млн до 1,6 млн.

Компании все чаще предпочитают сотрудничество по гражданско-правовым моделям вместо найма в штат. Это позволяет сокращать расходы на сотрудника — по некоторым оценкам, до 50%, за счет отсутствия страховых взносов. По оценкам SuperJob, в начале 2026 года с самозанятыми работала каждая пятая (20%) российская компания. Причем с 2021 года этот показатель стабильно варьируется от 17% до 20%», — отметила Минакова.

По ее словам, количество компаний, кто совсем не работает с самозанятыми, за два года снизилось на 5%. В первую очередь к таким специалистам обращаются представители малого и среднего бизнеса — с численностью до 1 тыс. человек, сказала эксперт. По ее словам, в крупных компаниях с самозанятыми сотрудничают реже.

По мнению Минаковой, самозанятость дает больше гибкости обеим сторонам: бизнес может решить конкретную задачу, не расширяя штат, а специалист может подбирать проекты по своим возможностям и потребностям. Но вместе с тем новая модель занятости выводит работников за пределы традиционных гарантий трудового права, предупредила Минакова. По ее словам, если человек работает не по трудовому договору, на него не распространяются нормы трудового законодательства — у таких работников, как правило, нет оплачиваемого отпуска, больничных, гарантий сохранения рабочего места или компенсаций при увольнении. При этом они по-прежнему несут налоговые обязательства — например, платят налог на профессиональный доход или налоги как индивидуальные предприниматели, сказала экспрет. Это создает парадоксальную ситуацию: человек работает экономически как сотрудник, но юридически остается независимым исполнителем, посетовала Минакова.

