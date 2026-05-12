В России ожидают замедления инфляции в июне

Годовая инфляция в России в июне 2026 года может снизиться до 5,1–5,4%. По сравнению с маем показатель, вероятнее всего, уменьшится на 0,2–0,4 процентного пункта. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, цены в месячном выражении в июне все еще могут немного вырасти — примерно на 0,2–0,3%. Однако годовой показатель при этом продолжит замедляться из-за особенностей расчета инфляции год к году, подчеркнул эксперт.

«Основным драйвером станет эффект высокой базы. В июне 2025 года инфляция была относительно высокой — около 9,4% в годовом выражении. Когда эти значения выходят из расчета 12-месячного индекса потребительских цен, годовой показатель автоматически снижается. Дополнительным сдерживающим фактором станет сезонность. В июне на рынок начинает поступать отечественная плодоовощная продукция закрытого грунта и ранний урожай из южных регионов. Это, по словам эксперта, ограничивает рост цен на продукты», — отметил Трепольский.

По его словам, также на инфляцию продолжит влиять жесткая денежно-кредитная политика: высокие ставки, которые сохранялись в конце 2025 года и начале 2026 года, охлаждают потребительское кредитование и повышают интерес населения к сбережениям. Из-за этого спрос растет слабее, а ритейлерам сложнее быстро перекладывать издержки в цены, подчеркнул эксперт.

Трепольский считает, что июнь может стать «месяцем тишины» перед июльской индексацией тарифов ЖКХ. Плановое повышение тарифов ожидается с 1 июля 2026 года, в среднем на 9,8%, напомнил эксперт. До этого крупных регулируемых повышений цен в июне не ожидается, поэтому инфляционный фон может оставаться стабильным, констатировал Трепольский.

При этом риски для прогноза сохраняются, один из них — курс рубля, предупредил эксперт. По его мнению, резкая волатильность валюты в мае-июне может быстрее отразиться на ценах импортных товаров, включая бытовую технику и электронику. Еще один фактор — рынок труда: дефицит кадров и быстрый рост зарплат остаются проинфляционным риском и могут замедлить движение инфляции к цели Банка России в 4%, заключил Трепольский.

По данным ЦБ на 20 апреля, годовая инфляция в России составила 5,7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела селедка.