Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

В России ожидают замедления инфляции в июне

Бизнес-эксперт Трепольский ожидает снижения годовой инфляции до 5,4% в июне
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Годовая инфляция в России в июне 2026 года может снизиться до 5,1–5,4%. По сравнению с маем показатель, вероятнее всего, уменьшится на 0,2–0,4 процентного пункта. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, цены в месячном выражении в июне все еще могут немного вырасти — примерно на 0,2–0,3%. Однако годовой показатель при этом продолжит замедляться из-за особенностей расчета инфляции год к году, подчеркнул эксперт.

«Основным драйвером станет эффект высокой базы. В июне 2025 года инфляция была относительно высокой — около 9,4% в годовом выражении. Когда эти значения выходят из расчета 12-месячного индекса потребительских цен, годовой показатель автоматически снижается. Дополнительным сдерживающим фактором станет сезонность. В июне на рынок начинает поступать отечественная плодоовощная продукция закрытого грунта и ранний урожай из южных регионов. Это, по словам эксперта, ограничивает рост цен на продукты», — отметил Трепольский.

По его словам, также на инфляцию продолжит влиять жесткая денежно-кредитная политика: высокие ставки, которые сохранялись в конце 2025 года и начале 2026 года, охлаждают потребительское кредитование и повышают интерес населения к сбережениям. Из-за этого спрос растет слабее, а ритейлерам сложнее быстро перекладывать издержки в цены, подчеркнул эксперт.

Трепольский считает, что июнь может стать «месяцем тишины» перед июльской индексацией тарифов ЖКХ. Плановое повышение тарифов ожидается с 1 июля 2026 года, в среднем на 9,8%, напомнил эксперт. До этого крупных регулируемых повышений цен в июне не ожидается, поэтому инфляционный фон может оставаться стабильным, констатировал Трепольский.

При этом риски для прогноза сохраняются, один из них — курс рубля, предупредил эксперт. По его мнению, резкая волатильность валюты в мае-июне может быстрее отразиться на ценах импортных товаров, включая бытовую технику и электронику. Еще один фактор — рынок труда: дефицит кадров и быстрый рост зарплат остаются проинфляционным риском и могут замедлить движение инфляции к цели Банка России в 4%, заключил Трепольский.

По данным ЦБ на 20 апреля, годовая инфляция в России составила 5,7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела селедка.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!