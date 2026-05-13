Названы города с подешевевшей арендой квартир

«Яндекс Аренда»: съемные студии в Екатеринбурге подешевели почти на 5% к маю

Аренда студий по итогам апреля подешевела в четырех российских городах-миллионниках. Цены на съемные студии снизились на 4,6% в Екатеринбурге, до 27 тыс. рублей в среднем, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

Также съемные студии подешевели в Санкт-Петербурге (34 тыс. рублей, -3,7%), Москве (66 тыс. рублей, -2,7%) и Краснодаре (21 тыс. рублей, -1% в среднем). При этом сокращение предложения отмечалось только в Санкт-Петербурге (-10,7%), в остальных городах оно расширилось: в Екатеринбурге — на 8,2%, в Москве — на 5% и в Краснодаре — на 10,5%.

Цены на аренду однушек упали в Челябинске (22 тыс. рублей, -3,2%), Самаре (27 тыс. рублей., -2,8%), Новосибирске (32 тыс. рублей, -2,1%), Омске (24 тыс. рублей., -1%) и Казани (33 тыс. рублей в среднем, -1%). В Казани экспозиция сократилась за месяц на 13,6%, в остальных городах она расширилась: в Челябинске — на 10,5%, в Самаре — на 4,7%, в Новосибирске — на 11,8% и в Омске — на 8,8%.

Съемные двушки подешевели в Омске (28 тыс. рублей, -4,8%), Нижнем Новгороде (38 тыс. рублей, -4,6%), Санкт-Петербурге (56 тыс. рублей, -4,4%), Челябинске (29 тыс. рублей, -3,3%), Самаре (33 тыс. рублей, -2,8%) и Екатеринбурге (37 тыс. рублей в среднем, -1,7%). Предложение «двушек» сократилось в Санкт-Петербурге (-3%), Нижнем Новгороде (-2,6%) и Самаре (-0,5%)

В Москве средняя стоимость долгосрочной аренды трехкомнатных квартир в апреле незначительно снизилась (142 тыс. рублей, -0,9%). Предложение по аренде «трешек» в столице увеличилось на 3,2%.

По данным сервиса, средняя цена долгосрочной аренды студий в среднем по всем миллионникам составила 28 тыс. рублей (-3,2% за месяц), однокомнатных квартир — 30 тыс. рублей (-0,8%), двухкомнатных — 39 тыс. рублей (-1,8%) и трехкомнатных — 52 тыс. рублей (0,1%). При этом во всех сегментах произошло расширение предложения относительно марта: студий стало больше на 3,5%, однокомнатных квартир — на 6,8%, двухкомнатных — на 4,8% и трехкомнатных — на 2,1%.

Ранее россиянам посоветовали аренду квартиры вместо ее покупки в 2026 году.