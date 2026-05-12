Названы самые популярные способы оплаты за границей у россиян

Во время путешествий за границу россияне все чаще используют комбинированный подход к оплате, совмещая банковские карты, наличные, QR-коды и цифровые сервисы. Об этом газете «Известиям» сообщила руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева.

По словам специалиста, российские туристы отдают предпочтение нескольким способом оплаты с целью снизить размер комиссий, риски отказов и вероятность остаться без средств в критической ситуации.

При этом эксперт отметила, что одним из самых популярных решений стала оплата с помощью системы быстрых платежей (СБП). В некоторых странах, таких как Турция, Таиланд и Вьетнам, путешественники могут оплачивать покупки рублями через приложения российских банков. Однако Гусева предупредила, что этот способ еще нельзя назвать универсальным, так как условия зависят от конкретной торговой точки и банка.

Другим вариантом оплаты является криптовалюта.

«Конечно, криптовалюту нельзя назвать массовым инструментом для туристов. Не везде есть криптотерминалы, плюс криптовалюта в целом нестабильна и волатильна, нужно уметь работать с блокчейном и разбираться в нюансах. Но, как запасной вариант, ее вполне можно использовать», — объяснила специалист.

По ее словам, сейчас основным способом оплаты за границей являются карты иностранных банков. Опрос компании показал, что их используют больше половины клиентов, в то время как наличные преимущественно используются в ситуациях, когда безналичная оплата невозможна.

