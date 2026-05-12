В Госдуме рассказали о возможности увеличить отпускные

Россияне имеют возможность увеличить отпускные абсолютно законным способом, так как они устроены не как обычная заработная плата. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин.

Он пояснил, что сумма оклада зависит от числа рабочих дней, а отпускные считаются через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. При этом в 2026 году в расчеты добавили ориентир на минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 27 093 рубля.

Также, по словам парламентария, на размер выплат влияет производственный календарь. Люди с пятидневкой в текущем году должны отработать 247 дней. В январе количество рабочих дней составило 15, в мае — 19. Как отметил законодатель, в короткие месяцы потеря зарплаты за пришедшиеся на отпуск дни оказывается ощутимее по сравнению с другими месяцами.

«Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше», — сказал Говырин.

Он добавил, что окладникам выгоднее брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2026 году такими месяцами стали июль, сентябрь, октябрь и декабрь. В то же время депутат рекомендовал осторожнее планировать отпуск после декрета или продолжительного больничного, так как эти периоды исключаются из расчета. Это значит, что при бедной базе средний заработок может просесть.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что попавшие на отпуск праздничные дни удлиняют россиянам отдых. Однако отдельно они не оплачиваются, поскольку не включены в число календарных дней ежегодного отпуска.

Ранее россиянам объяснили, что делать при невыплате отпускных в срок.