Названо условие для ослабления рубля

Если в России нарушится баланс спроса и предложения на зарубежную валюту, американская валюта подорожает до 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Разворот к падению рубля может начаться в любой момент, и он будет тем сильнее, чем дольше рубль остается перекупленным. С учетом накопленной с 2021 года инфляции доллар уже должен стоить около 110 рублей, но мы этого пока не видим. Так что уровень 80 рублей и даже 90 рублей может быть взят буквально за пару недель — но только если баланс спроса и предложения на валюту будет нарушен. Случится ли это в мае — большой вопрос. Май — неспецифичный месяц для рубля. Доллар с равной частотой растет и падает в мае в разные годы, и нет причин ожидать, что в этом году сезон будет каким-то особенно высоким или низким», — отметил Селезнев.

По его словам, спрос на импорт остается подавленным, в том числе из-за низкой деловой активности (рецессии в гражданских секторах). Это тоже вряд ли изменится в ближайшие недели, считает финансист.

Влияние ключевой ставки остается позитивным для рубля, добавил Селезнев. ЦБ снижает стоимость займов очень медленно, чтобы не провоцировать инфляционные ожидания, уточнил эксперт. Так что основными драйверами для курса рубля остаются бюджет и геополитика (цены на нефть, удары по танкерам и портам), подчеркнул Селезнев.

Он ожидает, что Минфин и компании-экспортеры продолжат конвертировать максимум доступной валюты, что парадоксальным образом будет играть в пользу рубля — несмотря на угрожающий дефицит бюджета. Ситуация сильного рубля, вероятнее всего, будет сохраняться и в мае, заключил эксперт.

По данным Investing.com, 8 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,15 рублей.

Ранее сообщалось, что в России ожидают ослабления рубля.