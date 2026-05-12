Бывшую чиновницу из Красноярска приговорили за многомиллионную взятку

Экс-чиновницу из Красноярска Тюрину осудили на 13 лет колонии за взятки

Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирину Тюрину. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

По версии обвинения, предприниматели обращались к Тюриной, чтобы приобрести муниципальные помещения по сниженной цене. Следствие считает, что чиновница добивалась заниженной оценки недвижимости, после чего организовывала торги и обеспечивала победу бизнесменам, передававшим взятки.

В итоге экс-чиновницу признали виновной в получении нескольких крупных взяток на общую сумму 6,3 млн рублей. Суд приговорил ее к 13 годам колонии и штрафу в размере 16 млн рублей После освобождения Тюриной запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности в органах власти.

Кроме того, у бывшей чиновницы конфискуют имущество на сумму полученных взяток.

До вступления приговора в силу суд сохранил арест на три квартиры Тюриной в Красноярске, два парковочных места, нежилое помещение и автомобиль.

