Россиянам рассказали, как войти в рабочий ритм после майских праздников

После длинных майских выходных главная проблема для сотрудников — не потеря мотивации, а потеря рабочего контекста. Поэтому в первые дни после отдыха не стоит пытаться резко ускоряться и компенсировать «потерянное» время, рассказала «Газете.Ru» гендиректор таск-трекера Weeek Инга Скерсь.

По ее словам, сотрудникам после праздников сначала нужно заново собрать картину работы: понять, какие задачи остались актуальными, что изменилось за время паузы и где действительно нужны срочные действия.

«Ошибочно просто открыть старые задачи и продолжить их делать без анализа. За длинные выходные у команды провисает контекст: что было важно до паузы, какие задачи уже неактуальны, где нужен отдельный рабочий созвон, а где можно спокойно продолжать. Поэтому продуктивность после праздников измеряется в том, чтобы быстро понять, что сейчас действительно важно, а не в больших объемах работы», — объяснила Скерсь.

Эксперт отметила, что в первые рабочие дни после длинной паузы не нужно перегружать сотрудников встречами и новыми задачами. По словам эксперта, компании часто делают наоборот: ставят много созвонов, добавляют срочные поручения и пытаются быстро вернуть прежний темп. Так компании пытаются скорее вернуть прежний темп и при этом только больше ему вредят, посетовала Скерсь. После длинной паузы командам сначала нужно восстановить общий контекст работы, а уже потом возвращаться к высоким нагрузкам и большим скоростям, посоветовала эксперт.

Скерсь считает, что после праздников особенно помогают понятные системы организации работы — когда задачи собраны в одном месте, сотруднику не приходится заново восстанавливать картину по чатам и перепискам. Например, можно использовать канбан-доски: они позволяют быстро увидеть, какие задачи уже в работе, что требует внимания прямо сейчас, а что можно отложить, считает Скерсь.

Она добавила, что неделю после длинных выходных полезно начинать с короткой синхронизации внутри команды. Но такая встреча нужна не «для общего включения», а для обновления приоритетов, уточнила эксперт. По ее словам, работникам важно договориться, на каких задачах следует сосредоточиться в первую очередь, чтобы не потерять время. Скерсь также посоветовала не возвращаться к жесткому рабочему режиму слишком резко. Лучше начинать с привычных задач, постепенно набирать темп, выстраивать комфортную рабочую среду и не забывать про сон и отдых, предупредила эксперт.

