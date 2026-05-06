Некоторые россияне будут искать работу по полгода

Во второй половине 2026 года сроки поиска работы в России будут все сильнее зависеть от профессии и уровня квалификации. Быстрее всего трудоустроиться смогут рабочие кадры, инженеры, медицинский персонал, педагоги, специалисты в логистике и транспорте. В то же время для офисных сотрудников и управленцев среднего звена поиск работы может занять до пяти-шести месяцев. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, на рынке труда продолжится поляризация: для квалифицированных рабочих и инженерных специалистов период поиска вакансии может сократиться до нескольких недель, а в отдельных случаях — до нескольких дней. Это касается сварщиков, операторов станков с ЧПУ, монтажников, водителей категорий C и E, специалистов по внешнеэкономической деятельности, а также инженеров в оборонно-промышленном комплексе, машиностроении и микроэлектронике, пояснил Трепольский.

«Для белых воротничков средний срок поиска в пять-шесть месяцев фактически станет новой нормой. Компании становятся более избирательными, особенно в условиях оптимизации затрат. В зоне риска окажутся топ-менеджеры с высокими зарплатными ожиданиями, специалисты широкого профиля без узкой специализации, а также работники сфер, где активно внедряется ИИ-автоматизация, включая младший юридический и аналитический персонал», — отметил эксперт.

Он объяснил, что парадокс кадрового голода связан с квалификационным разрывом: работодателям остро нужны рабочие руки, технические специалисты и инженерные кадры, тогда как значительная часть соискателей имеет опыт в менеджменте, администрировании и офисных функциях. Дополнительным фактором становится география: новые рабочие места чаще появляются в индустриальных кластерах, а многие кандидаты сосредоточены в крупных городах, добавил эксперт.

По его оценке, перенасыщение сохранится среди юристов и экономистов общего профиля, HR-генералистов, административного персонала и маркетологов, которые работают в классических коммуникациях. При этом внутри этих же сфер спрос будет смещаться в сторону более прикладных компетенций: HR-аналитики, автоматизации, performance-маркетинга, работы с данными и цифровыми инструментами, считает Трепольский.

На сроки трудоустройства также будут влиять зарплатные ожидания и формат работы, добавил эксперт. Из-за инфляционного давления соискатели стараются удерживать желаемый уровень дохода, а работодатели не всегда готовы быстро соглашаться на такие условия, пояснил Трепольский. Кроме того, компании все чаще возвращают сотрудников в офис или гибридный формат, что сужает выбор для кандидатов из регионов и удлиняет цикл найма, уточнил эксперт.

По его мнению, в офисном сегменте может усилиться «рынок работодателя»: если количество вакансий будет сокращаться, конкуренция среди соискателей вырастет, а темпы повышения зарплат замедлятся. При этом основные бюджеты на фонд оплаты труда компании будут перераспределять в пользу производственного персонала, инженеров и ключевых IT-специалистов, считает Трепольский.

Он добавил, что сложнее станет и выпускникам гуманитарных направлений: работодатели будут осторожнее инвестировать в долгое обучение новичков, особенно если на рынке есть опытные кандидаты, вышедшие после оптимизаций. Для выпускников технических вузов, напротив, сохранятся более благоприятные условия: стажировки, быстрый вход в профессию и возможность карьерного роста, сказал эксперт.

Чтобы сократить срок поиска работы, он рекомендовал россиянам развивать прикладные навыки, осваивать ИИ-инструменты внутри своей профессии, переходить в смежные специальности и подтверждать компетенции реальными кейсами или сертификатами. В некоторых случаях быстрее получить оффер поможет более гибкий подход к стартовой зарплате — например, при условии прозрачных бонусов за выполнение KPI, заключил Трепольский.

