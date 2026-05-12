Загородные дома начали дешеветь

В 2026 году загородные дома в России подорожали только на 2–4% год к году, а участки — примерно на 2%. Такой рост не перекрывает инфляцию, поэтому в реальном выражении загородная недвижимость дешевеет, рассказала «Газете.Ru» коммерческий директор группы компаний «АСК», эксперт по загородной недвижимости Анна Исаева.

«В Московской области загородные дома выросли в цене всего на 1%, в Ленинградской области — на 3,5%. Во многих регионах рынок стоит на месте или показывает снижение цен. При этом спрос на готовые загородные дома падает, а объем предложения сократился почти вдвое. Идет активное вымывание с рынка дешевых предложений. Спрос смещается в сторону земельных участков», — отметила Исаева.

Она пояснила, что максимальный разрыв между загородными домами и городскими квартирами сейчас сохраняется в премиум-сегменте: там дом с участком может стоить в разы дороже квартиры сопоставимой площади. В эконом- и комфорт-классе разница заметно меньше, а иногда дом или таунхаус продается дешевле квартиры. Чаще всего это касается новостроек или сезонных дач, добавила Исаева.

По ее словам, после пандемийного бума рынок стал более зрелым: покупатели уже не берут загородное жилье на эмоциях, а считают расходы и смотрят на инфраструктуру. Опережающий рост цен сохраняется только в отдельных сегментах — прежде всего в премиуме и на участки без подряда, если у них есть инженерная подготовка и инфраструктура коттеджного поселка, а в массовом сегменте загородный и городской рынки, наоборот, начинают сближаться, считает Исаева.

Одним из главных факторов эксперт назвала ипотеку — льготные программы поддерживают спрос и цены на городские новостройки, но для загородной недвижимости условия часто жестче. Например, могут действовать ограничения на покупку вторичного объекта, требования к подрядчику и стандартам строительства, а иногда и более высокий первоначальный взнос, пояснила Исаева. Кроме того, входной порог при покупке загородного жилья часто выше, чем при покупке квартиры, добавила эксперт.

По ее словам, больше возможностей для торга сейчас есть у частных продавцов старых домов и участков на вторичном рынке: застройщики коттеджных поселков менее гибки, особенно по ликвидным лотам, и чаще предлагают не скидку, а бонусы. Частные владельцы, если объект долго не продается, могут заметно снижать цену, сказала Исаева. По ее словам, средний дисконт на вторичном рынке может доходить до 15%.

Исаева ожидает, что в 2026 году квадратный метр в городской квартире будет дорожать быстрее, чем загородные дома и участки в сопоставимых локациях.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало строительство загородных домов.