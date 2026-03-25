В России резко подорожало строительство загородных домов

В 2025 году стоимость квадратного метра загородного дома росла в пределах инфляции — около 6%. В среднем по России цена находилась на уровне 65–67 тыс. рублей за кв. м, тогда как в Московской области — уже 95–100 тыс. рублей. При этом строительство нового дома дорожало быстрее — на 10–15%, рассказал «Газете.Ru» сооснователь девелоперской компании Noco Олег Герасимов.

«На себестоимость строительства загородного дома в России в 2025 году в первую очередь давили рост заработных плат и нехватка кадров в отрасли. Еще сильнее рынок расслаивается по земле. Участки вдали от инфраструктуры прибавляли в цене минимально и в реальном выражении зачастую дешевели. В то же время земля в организованных поселках с продуманной средой и базовой инфраструктурой росла на 15–20%. В этом контексте становится очевидно: рынок дорожает не «в целом», а в тех точках, где действительно экономится время и упрощается повседневная жизнь», — отметил Герасимов.

Он добавил, что в последние два года строительные материалы в среднем подорожали примерно на 8%, хотя динамика по категориям заметно различалась. Импорт, зависящий от сложной логистики, дорожал сильнее, тогда как часть поставок из стран СНГ и Азии, напротив, сдерживалась крепким курсом, уточнил Герасимов. Российские материалы росли умеренно, но под давлением стоимости труда, добавил эксперт. Сами работы подорожали на 15–20% — дефицит рабочих рук стал одним из ключевых ограничений для отрасли, сказал девелопер.

На этом фоне в 2025 году выдача ипотеки на индивидуальное жилье действительно сократилась, констатировал Герасимов. По его оценке, было оформлено около 100 тыс. кредитов — вдвое меньше, чем в 2024-м и втрое меньше, если сравнить с уровнем 2023 года. Но вводы ИЖС в целом изменились незначительно: в течение года наблюдалась коррекция в пределах 2%, а к концу года — рост в годовом выражении, заключил эксперт.

«В ближайшие пять лет инфраструктура из преимущества окончательно превратится в минимальный входной билет. Инженерные сети, благоустроенные прогулочные зоны, базовые пространства для отдыха и спорта будут восприниматься не как бонус, а как обязательное условие сохранения стоимости», — подытожил Герасимов.

Ранее депутат заявил, что в марте 2025 года фиксировалось порядка 15 тыс. обманутых граждан в сфере ИЖС.