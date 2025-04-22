Стало известно, какие квартиры выбирают россияне

Почти половина опрошенных россиян (41%) планируют или уже приобрели вторичную квартиру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром аналитики и исследований МТС AdTech, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

21% опрошенных рассматривают покупку недвижимости в новостройке или недавно купили первичную недвижимость.

В тройку важнейших факторов при выборе жилья вошли его цена (91%), район (86%) и наличие инфраструктуры (77%).

По типу недвижимости россияне чаще всего выбирают двухкомнатную квартиру (30%), дом (24%) и «однушку» (22%). Только 11% респондентов купили или рассматривают возможность покупки трехкомнатной квартиры. Квартиры-студии и апартаменты оказались наименее популярным жильем, их отметили суммарно всего 8% респондентов.

Более половины участников опроса (54%) за последний год купили или собираются купить жилую недвижимость в среднем ценовом сегменте. Экономкласс выбрали 43% респондентов. Жилье премиум-класса купили или собираются купить всего 3% опрошенных россиян.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян могут позволить себе ипотеку.