Богатейший человек Лос-Анджелеса после смерти оставил семье миллионные долги

Американский предприниматель Гэри Уинник, который в свое время считался самым богатым человеком Лос-Анджелеса, после смерти оставил семье крупные долги. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 1990-х Уинник основал телекоммуникационную компанию Global Crossing, которая на фоне интернет-бума быстро стала одной из самых быстрорастущих в мире. Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей для передачи интернет-трафика.

В тот период Уинник владел одним из самых дорогих домов в США. СМИ писали, что его состояние было настолько велико, что даже домработница предпринимателя стала миллионершей после того, как он подарил ей акции своей компании.

Однако в начале 2000-х Global Crossing столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Прогнозы по спросу на телекоммуникационные мощности не оправдались, а крах доткомов лишил компанию ключевых клиентов. В 2002 году фирма подала заявление о банкротстве.

Несмотря на это, образ жизни семьи Уинника почти не изменился. Они продолжали жить в поместье Casa Encantada в районе Бел-Эйр, а также владели домом в Малибу, квартирой в отеле Sherry-Netherland в Нью-Йорке и коллекцией произведений искусства, в которую входили работы Эдвард Хоппер и Сай Твомбли. Сам бизнесмен продолжал жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность.

После смерти предпринимателя выяснилось, что значительная часть имущества находилась в залоге по крупным кредитам. В 2020 году обеспечением по займам стали Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи. Позже сумма долга выросла до $155 млн.

Вдова бизнесмена Карен Уинник заявила в суде, что не знала о реальном финансовом положении семьи. По ее словам, муж скрывал масштабы долгов и необходимость брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни.

Ранее вынужденный работать в такси бизнесмен сжег Land Cruiser конкурента.