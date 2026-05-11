Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Богатейший человек Лос-Анджелеса после смерти оставил семье миллионные долги

WSJ: основатель Global Crossing Уинник оставил наследникам долг в $155 млн
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Американский предприниматель Гэри Уинник, который в свое время считался самым богатым человеком Лос-Анджелеса, после смерти оставил семье крупные долги. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 1990-х Уинник основал телекоммуникационную компанию Global Crossing, которая на фоне интернет-бума быстро стала одной из самых быстрорастущих в мире. Бизнес строился на идее создания глобальной сети подводных кабелей для передачи интернет-трафика.

В тот период Уинник владел одним из самых дорогих домов в США. СМИ писали, что его состояние было настолько велико, что даже домработница предпринимателя стала миллионершей после того, как он подарил ей акции своей компании.

Однако в начале 2000-х Global Crossing столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Прогнозы по спросу на телекоммуникационные мощности не оправдались, а крах доткомов лишил компанию ключевых клиентов. В 2002 году фирма подала заявление о банкротстве.

Несмотря на это, образ жизни семьи Уинника почти не изменился. Они продолжали жить в поместье Casa Encantada в районе Бел-Эйр, а также владели домом в Малибу, квартирой в отеле Sherry-Netherland в Нью-Йорке и коллекцией произведений искусства, в которую входили работы Эдвард Хоппер и Сай Твомбли. Сам бизнесмен продолжал жертвовать десятки миллионов долларов на благотворительность.

После смерти предпринимателя выяснилось, что значительная часть имущества находилась в залоге по крупным кредитам. В 2020 году обеспечением по займам стали Casa Encantada, дом в Малибу, произведения искусства и ювелирные украшения семьи. Позже сумма долга выросла до $155 млн.

Вдова бизнесмена Карен Уинник заявила в суде, что не знала о реальном финансовом положении семьи. По ее словам, муж скрывал масштабы долгов и необходимость брать кредиты для поддержания привычного уровня жизни.

Ранее вынужденный работать в такси бизнесмен сжег Land Cruiser конкурента.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!