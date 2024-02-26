Вынужденный работать в такси бизнесмен сжег Land Cruiser конкурента

В Новокузнецке Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, который из мести сжег Toyota Land Cruiser 300 своего конкурента по бизнесу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Поджог произошел в октябре 2023 года, машина стоимостью 12,5 млн рублей полностью выгорела. Криминалисты обнаружили в урне в соседнем дворе бутылку с остатками бензина и перчатки.

«Изъятые следы позволили экспертам выделить генетический профиль предполагаемого злоумышленника. Этого материала хватило, чтобы установить подозреваемого», — отмечается в сообщении полиции.

Следствие установило, что подозреваемый владел бизнесом в металлообработке и строительстве, однако вынужден был его закрыть из-за того, что его конкурент (владелец сожженного Land Cruiser) выиграл тендер на получение крупного заказа.

Разорившийся бизнесмен был вынужден устроиться на работу водителем такси, а когда увидел своего конкурента на новом дорогом внедорожнике, выследил его и уничтожил машину. По статье об уничтожении чужого имущества ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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