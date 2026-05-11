Россиянам рассказали о новых способах ресторанов брать дополнительные деньги с клиентов

В ресторанах Австрии, Италии, Турции, а также Крыма и Сочи действуют новые правила, которые позволят получать с клиентов еще больше денег. Об этом сообщает «Турпром».

Так, в Австрии и Италии посетители вынуждены будут платить за «лишнюю» пустую тарелку, если, например, они заказали одну порцию блюда на двух человек. А в одном из кафе-мороженых Вены уже требуют деньги за подачу десерта в стеклянной посуде.

На турецких курортах Бодрум и Чешме владельцы ресторанов вынуждают клиентов доплачивать не только за «лишние тарелки», но и просто за сам факт накрытия стола.

В материале отмечается, что в Сочи и Крыму рестораторы не решаются вводить прямые поборы, опасаясь проверок Роспотребнадзора. Поэтому они применяют несколько способов. Так, в чеки стали вписывать мелким шрифтом «сопровождение». Кроме того, вводятся обязательный минимальный размер чека и сбор с клиентов за принос в ресторан собственного напитка или даже детского питания.

