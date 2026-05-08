В России стало заметно сложнее зарабатывать пиццериям

Эксперт Кузьмин: у пиццерий в России практически нет возможности поднимать цены
Пиццерии в 2026 году остаются массовым и востребованным бизнесом, но зарабатывать на них стало заметно сложнее, рассказал «Газете.Ru» Игорь Кузьмин — основатель ресторанного гида Restoclub.ru.

«Здесь важно разделять два сегмента. Первый — это доставка пиццы. Это по-прежнему «народный» продукт с устойчивым спросом. Люди от него не отказываются даже на фоне снижения покупательной способности. Но при этом у игроков практически нет возможности поднимать цены: есть психологический потолок, и как только чек уходит выше привычного уровня, спрос начинает проседать. Поэтому вся конкуренция смещается в сторону себестоимости и эффективности. Крупные сети уже давно оптимизировали процессы, и сейчас работают на очень сжатой марже», — объяснил он.

Второй сегмент — пицца в ресторанах. И это уже совсем другая экономика.

«Здесь пицца — не отдельный бизнес, а часть меню, и она напрямую зависит от того, как чувствует себя сам ресторан. А ресторанный средний сегмент сейчас под давлением: издержки растут, а возможности повышать цены ограничены. Поэтому часть сетевых проектов либо замедляется, либо уходит с рынка», — констатировал эксперт.

По словам Игоря Кузьмина, отсюда и возникает ощущение, что сетевых пиццерий становится меньше. На самом деле сокращается именно та часть рынка, которая не может удержать баланс между себестоимостью и ценой для гостя.

«Что касается спроса, он никуда не исчез, но стал гораздо более чувствительным к цене. Пицца остается «доступной радостью», и психологическая отметка в 1000–1500 рублей действительно работает как ограничитель. При таком чеке продукт начинает конкурировать уже не с доставкой, а с полноценным ресторанным опытом, и это меняет поведение гостя», — считает он.

В итоге пиццерии — это все еще живой рынок, но уже не про легкий рост. Это бизнес про жесткий контроль экономики, где выигрывают те, кто умеет работать с себестоимостью и четко попадать в ценовые ожидания гостя, резюмировал специалист.

Ранее россиян предупредили, что доставка еды больше не будет дешевой.

 
