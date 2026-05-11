Миллениалы тратят больше всего денег на книги

«Русский Стандарт»: самый высокий средний чек на книги — у россиян 31–40 лет
В книжных магазинах россияне тратят на книги почти в три раза больше, чем в интернет-магазинах. Самые большие расходы на книги фиксируются у россиян 31–40 лет. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Этой весной россияне тратили на книги 550 рублей в среднем. 54% покупок книг пришлось на интернет-магазины, а 46% — на обычные книжные магазины. Годом ранее 53% было у онлайна и 47% у офлайна.

«Лидерство интернет-покупок книг можно объяснить высокой популярностью маркетплейсов и книжных онлайн-магазинов, где удобно оформить заказ с доставкой любой литературы. Как оказалось, весной в офлайне россияне покупают книги реже, но при этом на более высокие, чем в онлайне, средние чеки. По данным банка, средняя сумма такой покупки в офлайн-магазине составляет 837 рублей, а в онлайне — 303 рубля», — отмечается в исследовании.

Самые высокие средние чеки в книжных магазинах этой весной были отмечены у россиян 31–40 лет (734 рубля). На втором месте клиенты 21–30 лет (711 рублей), на третьем — 41–50 лет (610 рублей). Женщины чаще, чем мужчины покупают книги — 57% против 43%, соответственно. При этом средний чек у мужчин выше – 600 рублей против 512 рублей у женщин.

