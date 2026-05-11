Туристов призвали остерегаться мошенников

Мошенники создают фальшивые объявления о сдаче в аренду жилья посуточно на сайтах-досках объявлений и маркетплейсах для кражи денег людей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Они назвали основные способы обмана россиян, планирующих путешествия.

«Пользователя переводят в мессенджеры и предлагают оформить бронирование через популярный сервис. Затем ему отправляют ссылку на поддельную страницу, визуально копирующую известную платформу, однако не имеющую к ней никакого отношения. После ввода данных банковской карты средства списываются, однако бронирование не происходит. Во-вторых, мошенники используют электронные письма, стилизованные под официальные уведомления сервисов, в которых могут предлагать большие скидки при переходе по ссылке или совершении какого-либо действия», — отметили аналитики.

По их словам, переход по ссылкам из таких писем может скомпрометировать личные и платежные данные туристов. Ключевой признак подделки — адрес отправителя: фишинговые сайты отличаются от официального домена, иногда всего лишь на одну букву или символ, предупредили эксперты.

В-третьих, встречаются схемы, в рамках которых пользователя убеждают оплатить бронирование вне платформы, обещая более выгодную цену, рассказали аналитики. По их словам, такие предложения также могут быть признаком мошенничества.

Аналитики призвали россиян для бронирования жилья использовать проверенные онлайн-платформы, которые давно работают на рынке, проверять URL сайта перед вводом данных, использовать официальное мобильное приложение, обращать внимание на отправителя сообщений и не совершать финансовых операций по ссылкам из мессенджеров.

