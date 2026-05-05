Депутат назвал причины роста числа самозанятых в России

Депутат Говырин: число самозанятых россиян выросло почти на 27% за 2025 год

В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15,4 миллиона человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда.

Говырин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику.

«Чек формируется в приложении самим самозанятым по каждому поступлению, а налог начисляется автоматически», — добавил парламентарий.

Депутат отметил, что при работе с физическими лицами ставки составляют 4%, а с компаниями — 6%. В случае отсутствия дохода обязательные платежи не взимают. Сейчас самозанятость популярна в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и в различных креативных индустриях.

Юрист Сергей Колосков до этого предупреждал в беседе с «Газетой.Ru», что самозанятые россияне чаще всего рискуют столкнуться со штрафами из-за сокрытия доходов, отказа выдавать чеки клиентам и просрочки по уплате налога. Эксперт отметил, что за нарушение порядка передачи сведений о расчетах предусмотрено взыскание в размере 20% от суммы расчета, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — в размере полной суммы расчета.

