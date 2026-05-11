Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

Вовлеченность россиян в работу между майскими праздниками достигла максимума

IT-эксперт Миронов: россияне показали рекордную продуктивность между майскими
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

После коротких праздничных пауз в мае производительность труда россиян рекордно выросла, рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«Наш программный комплекс анализирует время активной работы, скорость обработки задач и уровень фокусировки сотрудника. В конце апреля, до начала праздников, средняя продуктивность составляла 5,2 часа чистой работы в день при индексе вовлеченности 74%. 4 мая 2026 года, в первый рабочий день после трех выходных, в 29 компаниях из 37 производительность оказалась на 27% выше средней апрельской. Вовлеченность в этот день составила 92%. В период с 4 по 8 мая в целом продуктивность выросла на 17% относительно обычной рабочей недели при вовлеченности 88%», — отметил Миронов.

Он добавил, что скорость обработки входящих задач в предпраздничные дни выросла на 41% по сравнению с обычным вторником, а количество переключений между окнами, которое считается индикатором рассеянности, снизилось на 23%. Доля активного рабочего времени в течение дня составила 82%, тогда как в обычный день этот показатель составляет 58–65%, уточнил эксперт.

По его словам, три дня отдыха — это продолжительность, после которой сотрудник успевает восстановиться, но при этом не наступает состояние, характерное для долгого отпуска. Работник воспринимает отдых как заслуженный и после возвращения к работе демонстрирует высокую активность, добавил Миронов. Кроме того, знание о предстоящих выходных дополнительно стимулировало работу в промежуточные дни, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, как россияне планируют провести майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!