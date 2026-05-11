Вовлеченность россиян в работу между майскими праздниками достигла максимума

После коротких праздничных пауз в мае производительность труда россиян рекордно выросла, рассказал «Газете.Ru» ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«Наш программный комплекс анализирует время активной работы, скорость обработки задач и уровень фокусировки сотрудника. В конце апреля, до начала праздников, средняя продуктивность составляла 5,2 часа чистой работы в день при индексе вовлеченности 74%. 4 мая 2026 года, в первый рабочий день после трех выходных, в 29 компаниях из 37 производительность оказалась на 27% выше средней апрельской. Вовлеченность в этот день составила 92%. В период с 4 по 8 мая в целом продуктивность выросла на 17% относительно обычной рабочей недели при вовлеченности 88%», — отметил Миронов.

Он добавил, что скорость обработки входящих задач в предпраздничные дни выросла на 41% по сравнению с обычным вторником, а количество переключений между окнами, которое считается индикатором рассеянности, снизилось на 23%. Доля активного рабочего времени в течение дня составила 82%, тогда как в обычный день этот показатель составляет 58–65%, уточнил эксперт.

По его словам, три дня отдыха — это продолжительность, после которой сотрудник успевает восстановиться, но при этом не наступает состояние, характерное для долгого отпуска. Работник воспринимает отдых как заслуженный и после возвращения к работе демонстрирует высокую активность, добавил Миронов. Кроме того, знание о предстоящих выходных дополнительно стимулировало работу в промежуточные дни, подчеркнул эксперт.

